За дорученням заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, якого призначено головою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, при центральних районних лікарнях буде створено спеціальні мобільні бригади.
Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу. Ці мобільні бригади, що складатимуться з водія та медичних працівників, виїжджатимуть на виклики сімейних лікарів і медпрацівників екстреної допомоги до людей з підозрою на коронавірусну хворобу для забору зразків на дослідження у вірусологічні лабораторії. Це зменшить мобільність людей, які відчувають симптоми коронавірусної хвороби, та усуне необхідність відвідувати чи сімейного лікаря чи заклади здоров’я для здачі аналізів.
«Тактика залишається незмінною – при появі симптомів потрібно зв’язатися з сімейним лікарем, або медпрацівниками, а у разі потреби – госпіталізація – приїде бригада. Госпіталізація відбуватиметься у тяжких випадках, або у випадках середньої тяжкості. Хворих доставлятимуть у визначені лікарні, пристосовані для прийому хворих з коронавірусною хворобою», – каже Віктор Ляшко.
Також він, як голова штабу зобов’язав голів адміністрацій створити такі штаби на місцях. Всі інші штаби, які існували до цього, ліквідують або інтегрують у нову структуру. Тобто тепер діятиме єдина вертикаль управління з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з коронавірусною інфекцією.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»