У Краматорську на Донеччині під час обласного свята до Дня Незалежності України відбувся кулінарний батл за найсмачнішу страву. Участь у смачному змаганні взяли дев’ять команд із різних тутешніх міст і об’єднаних територіальних громад, які готували страви народів, що здавна живуть на Донбасі.
Приміром, представники Соледарської громади взялися готувати молодого барана на грилі, учасники з Покровська чаклували над пловом, кухарі з Іллінівської громади запропонували галушки, команда Донецької обласної державної організації гуртом варила плов. А переміг український борщ із м’ясом, зеленню й домашньою сметаною, який на вогні в казані готували кухарі Олександрівської громади.
Куштували і оцінювали страви місцеві жителі, у присутності яких у місцевому парку все апетитно шкварчало, булькало, кипіло й апетитно пахло. Позитивні відгуки отримали всі зусилля кухарів, зокрема плов і галушки. А більшість голосів набрав гарячий борщ, 50 літрів якого з апетитом з’їли гості і представники авторитетного журі.