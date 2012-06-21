Всі ми добре пам’ятаємо, як чекали подарунків від Святого Миколая, як раділи, коли мрія збувалася. Малята, які зростають у сиротинцях та інтернатах на сході країни теж очікують дива. Керівництво та персонал Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота у цей складний час, не забули про дітей, які зростають у сиротинцях та інтернатах на сході країни і теж очікують дива. Протягом тривалого часу вони збирали матеріальну допомогу для Краматорського будинку дитини «Антошка», спеціалізованої школи-інтернату «Часів Яр» та Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Загалом прикордонники зібрали майже 50 ящиків з подарунками, серед яких солодощі, фрукти, різні іграшки, канцелярське приладдя та засоби гігієни. Майже 400 кілограмів благодійної допомоги вже відправлено до цих закладів. Хто хоч раз бачив обличчя дітей з дитячого будинку при врученні їм подарунків, ніколи не залишаться байдужими до таких акцій. Звісно, подарунками не замінити найголовнішого — маму й тата, але захисники кордонів можуть спробувати дати дітям надію на краще майбутнє, віру в доброту людей. Тож люди в зелених кашкетах переконані, що спільними зусиллями вони роблять вагомий внесок у розвиток нашої країни, дбають про її майбутнє.