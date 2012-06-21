Юні актори дитячої студії телебачення «Разом» Полтавської єпархії Православної церкви України, вони ж волонтери Полтавського батальйону небайдужих та їхні батьки приготували й відвезли для малюків дитячого садочка «Чебурашка» у сірій зоні неподалік Авдіївської промзони на Донеччині коробки з подарунками. У тих коробках — і солодощі, й дитячий одяг, і мийні засоби. Гостинці збирали, кажуть, усім миром. На заклик студійців відгукнулося багато небайдужих полтавців та організацій, благодійну допомогу надали колективи магазинів, творчих об’єднань, представників церкви.
Полтавські волонтери не вперше повезуть гостинці на Донбас. Вони опікуються «Чебурашкою» та його вихованцями вже шість років. У свої попередні приїзди вони розмалювали фасад будівлі садочка, подарували йому проєктор для перегляду мультиків, передали туди чимало іншого корисного вантажу.