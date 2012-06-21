Юні актори дитячої студії телебачення «Разом» Полтавської єпархії Православної церкви України,  вони ж волонтери Полтавського батальйону небайдужих та їхні батьки приготували й відвезли для малюків дитячого садочка «Чебурашка» у сірій зоні неподалік Авдіївської промзони на Донеччині коробки з подарунками. У тих коробках — і солодощі, й дитячий одяг, і мийні засоби. Гостинці збирали, кажуть, усім миром. На заклик студійців відгукнулося багато небайдужих полтавців та організацій, благодійну допомогу надали колективи магазинів, творчих об’єднань, представників церкви.

Ці яскраві коробки з гостинцями для малюків Староавдіївського «Чебурашки» юні полтавські волонтери виготовили власноруч. Фото надав автор

Полтавські волонтери не вперше повезуть гостинці на Донбас. Вони опікуються «Чебурашкою» та його вихованцями вже шість років. У свої попередні приїзди вони розмалювали фасад будівлі садочка, подарували йому проєктор для перегляду мультиків, передали туди чимало іншого корисного вантажу.