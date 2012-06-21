Ми рекомендуємо українцям максимально переходити на дистанційне банківське обслуговування. Відвідування людних місць (банківських або поштових відділень, інших установ) сьогодні наражає на ризик як клієнтів, так і їх працівників. На цьому наголосив під час звіту у Верховній Раді про діяльність регулятора під час карантину голова правління НБУ Яків Смолій.
Щоб безготівкові платежі були більш вигідними та доступними, Національний банк на період карантину скасував тарифи на роботу Системи електронних платежів (СЕП).
«Ймовірність заразитися через готівкові гроші мала, але ми також працюємо над тим, щоб максимально вберегти українців від ймовірності поширення будь-якої інфекції через готівкову гривню, — наголосив Яків Смолій. За його словами, нині готівка, яку Національний банк отримує від банків, зберігається в окремому сховищі впродовж щонайменше двох тижнів. Лише після цього періоду зберігання здійснюватиметься обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.
Тож в обіг повертається готівка, яка проходить певний карантин, і користуватися нею буде безпечно.
Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»