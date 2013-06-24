Минулого тижня Україна та ЄС анонсували запуск BraveTech EU — спільної ініціативи, що масштабуватиме військові інновації на рівні континенту. В Україні вже два роки працює кластер Brave1, який став найбільшим ангельським інвестором у defense tech-галузі в Україні та надав стартапам понад 2,2 млрд грн грантів.

«Нині Brave1 — це успішний досвід, що масштабується на Європу. Ми запускаємо європейський Brave, де зможемо продовжити інвестувати і в українські проєкти, і в європейські. Створюємо окремий ринок defense-стартапів», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Штучний інтелект активно використовують з військовою метою: від декодування знімків та відео з поля бою, щоб знаходити ворожі позиції, до донаведення у FPV-дронах. Крім того, започатковують окрему грантову програму щодо штучного інтелекту в БпЛА, адже це майбутнє поле бою.

«Нам потрібно прибирати операторів БпЛА з поля бою, бо росіяни створили підрозділ «Рубікон», який активно полює на наших операторів. Тому наше завдання — забезпечити максимально дистанційне керування і потім упровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Завдання стоїть таке, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни. Далі взагалі повна автономність дрона, але це питання наступних років», — каже Михайло Федоров.

Нещодавно уряд оновив програму «Армія дронів». Бонус — система мотивації військових підрозділів, також відома як «єБали». Тепер на зароблені бойові бали військові зможуть отримувати БпЛА, РЕБи та наземні роботизовані комплекси з Brave1 Market. Весь процес відбуватиметься онлайн, щоб технології потрапляли на поле бою швидше і без зайвої паперової тяганини, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.