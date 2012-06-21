НАК «Нафтогаз України» направила російському Газпрому відповідь на пропозицію цієї компанії щодо укладення транзитного контракту на рік.
«У відповіді йдеться, що сторони мають далі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії», — повідомив у Facebook виконавчий директор вітчизняної компанії Юрій Вітренко.
Нафтогаз висловив упевненість, що, оскільки завдяки ефективній спільній роботі Верховної Ради, уряду, регулятора, Нафтогазу та Оператора газотранспортної системи України, впровадження європейських правил в нашій країні відбувається за графіком, Газпром тепер має всі можливості для укладення нового довгострокового контракту на транзит газу територією України за цими правилами.
«Ми ще раз відзначили, що Нафтогаз погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчовіч (ідеться про угоду на десять років). Додам, що в нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української і російської сторін», — провадить далі фахівець.
Тож якщо Газпром розглядає свою пропозицію як варіант у разі надзвичайної ситуації, тобто якщо Газпром не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно має відповідати українському законодавству та європейським правилам.
Поки що Нафтогаз не бачить законних підстав для перешкод укладеного нового контракту на транзит нашою територією за європейськими правилами. Українська компанія висловлює готовність сумлінно працювати над цим контрактом, повідомляє УНІАН.
А ще в Нафтогазі готові розглянути можливість погашення російським Газпромом боргу за підсумками Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу. «За остаточними і обов’язковими для виконання рішеннями Стокгольмського арбітражу Газпром має заплатити Нафтогазу близько трьох мільярдів доларів. Нас влаштовують кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію», — написав Юрій Вітренко.
У відповіді Газпрому Нафтогаз зазначив, що врегулювання попередніх і нових спорів між компаніями, відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на Газпром, не мають бути передумовою для продовження транзиту. Оскільки новий контракт на транзит мають укладати за європейськими правилами з відокремленим від Нафтогазу оператором. І такий контракт має бути справедливим і збалансованим сам по собі.