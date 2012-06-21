Українці зможуть необмежений період розраховуватися одночасно і новими монетами номіналами 1, 2, 5, 10 гривень, і банкнотами відповідних номіналів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, паперові гроші відповідних номіналів перебуватимуть в обігу паралельно з випущеними монетами по 1 і 2 гривні й запланованими до випуску монетами по 5 і 10 гривень.
«Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень не вилучатимуть з обігу, але з часом НБУ перестане друкувати ці банкноти й додатково поповнювати ними грошовий оборот. Банкноти відповідних номіналів випускатимуть лише для потреб колекціонерів», — пояснили в Нацбанку.
Про строки введення в обіг нових монет номіналами 5 і 10 гривень в НБУ повідомили, що це заплановано на 2019—2020 роки, але точну дату анонсують додатково за кілька місяців — після ухвалення відповідного рішення правління регулятора.
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