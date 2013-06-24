Із 21 жовтня співробітники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, патрульної поліції перевірятимуть достовірність COVID-сертифікатів. «Перевірки проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби: під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків», — повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково має бути вказано інформацію про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я. «Усі дані про вакцинацію громадян вже є у реєстрі, який підключено до міжнародних баз. Інформацію перевірятимуть дуже ретельно. Уповноважені співробітники мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, бо відомі випадки їх підробки», — цитує Укрінформ слова посадовця.

Триває інтеграція відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з «Дії» або сканування паперового варіанта цього документа.