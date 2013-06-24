Мінцифри як координатор Розділу 10 переговорів про вступ до ЄС працює над підготовкою переговорної позиції щодо цифрової трансформації та медіа. Під керівництвом заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова відбулося засідання робочої переговорної групи. У ньому взяли участь представники органів влади, громадських організацій та бізнес-асоціацій.

Учасники розглянули проєкт переговорної позиції — ключовий документ, у якому вказано: аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та терміни, коли Україна повністю синхронізує своє законодавство із правом ЄС; пропозиції, де потрібно більше часу або особливі умови, щоб перейти на європейські стандарти; запит на пришвидшену інтеграцію в межах розділу, що означає залучення України до ініціатив, груп та органів ЄС до моменту набуття членства.

Крім того, відбулася консультаційна зустріч з Александаром Андрією Пейовичем — міжнародним експертом проєкту «Регіональний фонд «Реформа державного управління у країнах «Східного партнерства» ІІ» (GIZ) та колишнім головним переговорником Чорногорії з питань євроінтеграції. Він поділився досвідом організації переговорів, пояснив, як визначити, які правила ЄС Україна запровадить одразу, а для яких потрібен додатковий час чи особливі умови.

Продовжуємо системну підготовку до переговорного процесу з ЄС, щоб забезпечити швидке та ефективне приєднання до цифрового внутрішнього ринку ЄС і гармонізацію законодавства з європейськими стандартами.

Міністерство цифрової трансформації дякує проєкту «Регіональний фонд «Реформа державного управління у країнах «Східного партнерства» ІІ» (GIZ) за підтримку організації зустрічей, а також усім представникам органів державної влади, громадських організацій та бізнес-асоціацій.