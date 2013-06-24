Викладацька діяльність потребує неабияких вкладень від спеціаліста. Це як час та енергія, витрачені безпосередньо в класі, так і зусилля, вкладені у підвищення власної кваліфікації поза уроками!

Для того, щоб охочі могли розвиватись із задоволенням, освітній центр Grade вже втретє проводить подібну конференцію! Цього разу це конференція “Friend will be friends”, яка має на меті не лише розповісти свіжі та актуальні новини зі світу викладання, а й обʼєднати учасників у велике міжнародне ком'юніті пасіонарних вчителів, показати підтримку та невимовну повагу до роботи викладача!

Цьогоріч, крім освітньої мети, організатори також прагнуть допомогти Україні й зібрати кошти на автомобілі для ЗСУ, пошуком, купівлею та відправкою яких займається волонтер Андрій Бурахович. Отож, 50% від усіх зібраних коштів з квитків, а також 100% донатів передадуть волонтерові.

Коли та як відбудеться подія?

Конференція пройде 10–11 червняв онлайн-форматі, що дозволяє приєднатись максимальній кількості охочих з будь-якої точки світу! До 10 травня включно ціна складає 19,99€, а після — підніметься до 29,99€.

Кого можна почути на конференції?

Спікери — професіонали з багаторічним досвідом, які не лише присвятили себе освітній діяльності, а й регулярно приєднуються до цікавих проєктів та суспільних ініціатив. Зокрема, учасники можуть послухати лекції Едріена Андерхілла, Енн Робінсон, Крістофера Різа, Клер Стіл та інших.

Вони розповідатимуть про практичні шляхи для досягнення найкращих результатів на уроках зі студентами різного віку. Учасники почують про мотивацію, командний дух, імпровізацію на уроках, а також про власне вдосконалення та реалізацію.

Для кого ця конференція?

Перш за все для тих, хто є прихильником обміну досвідом та підтримкою, хоче не лише розвиватись як професіонал, а й зустрічати нових друзів, наставників.

Приєднатись та віднайти корисне для себе можуть вчителі шкіл, мовних курсів, репетитори та інші спеціалісти, які проводять групові заняття чи навчають індивідуально.

Новачки у викладацькій справі також можуть прийти за новими інсайтами від відомих професіоналів!

Більше про організаторів

Grade Education Centre — освітній центр, що вже понад 14 років пропонує курси англійської мови в Києві та по всій Україні. Діяльність фахівців центру спрямована не лише на студентів, які прагнуть опанувати мову, а й на викладачів, які можуть:

проходити навчання та отримувати міжнародні кваліфікації у сертифікованому центрі,

знаходити нові та цікаві ідеї для уроків на різну тематику,

навчатись будувати необхідну атмосферу на уроках, працювати з учнями різного віку та досягати кращих результатів.

Таким чином, Grade збирає та обʼєднує навколо себе українських вчителів, а також пропонує всім охочим співпрацю на міжнародному рівні.

Тож саме час інвестувати у свій професійний розвиток. Реєструйтеся на майбутню онлайн-конференцію «Friends will be Friends» та зробіть перший крок до досягнення своєї мети!