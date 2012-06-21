У першому читанні Верховна Рада ухвалила проєкт закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (№2285-д). «Коли ухвалимо цей закон, то отримаємо нормальний цивілізований ринок азартних ігор. Передбачається введення вікових обмежень — дозволено грати в азартні ігри особам, старшим 21 року. Чітко регламентується відповідальність бізнесу за провокацію та сприяння ігровій залежності лудоманії. Запроваджується кримінальна відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії», — цитує Укрінформ слова голови підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу парламентського Комітету з питань фінансів Олега Марусяка. Законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише в готелях три — п’ять зірок. Не буде жодних залів так званих миттєвих лотерей, під які маскуються гральні зали, а також реклами азартних ігор як способу легкого збагачення. Уже за перший рік бюджет від грального бізнесу може отримати 2,5—4 мільярди гривень податків.
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