Переможців двоє – комунальний заклад «Біловодський районний краєзнавчий музей з проектом «Біловодськ – столиця кінних заводів України» та Новоайдарський районний краєзнавчий музей – проект «Колекції костюмів Новоайдарського району для нащадків».
Про унікальну колекцію новоайдарців наша газета писала 28 жовтня 2017 року. Отже, дослідницька робота триватиме.
Як повідомляє прес-служба ЛОДА, усього на конкурс було подано 19 заяв: 13 – від музеїв Донецької області, 6 – від Луганської. Конкурсна комісія визначала переможців, враховуючи тему наданого проекту та самого музею, здатного реалізувати проект. На реалізацію своїх проектів кожен переможець отримає до 100 тисяч гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»