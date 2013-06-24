Міністерство економіки погодило ще 25 заявок за програмою «Гранти для переробних підприємств». Після виконання умов програми ці компанії та підприємці зможуть залучити понад 127,4 млн грн державної підтримки для модернізації або розвитку виробництва. Програма є частиною державної політики розвитку виробників «Зроблено в Україні» та дає змогу підприємствам отримати кошти для оновлення обладнання або розширення виробничих потужностей на умовах співфінансування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дев’ять грантів на суму 58,2 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, решту — Державна служба зайнятості України.

«У червні ще 25 підприємств та підприємців отримали позитивне рішення щодо надання грантів на суму понад 127 мільйонів гривень. Дев’ять із них буде профінансовано Мінекономіки, решта — Державною службою зайнятості. Загалом з початку року ми вже погодили 160 заявок на суму майже 792 мільйони гривень. Грантова програма дозволяє бізнесу інвестувати у модернізацію обладнання, розширення виробничих потужностей та запуск нових напрямів. Нагадаю, якщо заявка не отримала погодження з першого разу, її можна доопрацювати та подати повторно — кількість спроб не обмежена», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Цього разу були погоджені заявки на гранти від виробників: харчових продуктів, устаткування для опалення та вентиляції, текстилю, одягу, меблів, медичних матеріалів, кормів для тварин, бетонних розчинів, цегли, безпілотників, а також агропереробників та машинобудівників.

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 21 червня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу Дія. Нагадаємо, у 2024 році держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Як відбувається розгляд заявок?

Крок 1: Подача заявки через портал Дія

Підприємець заповнює форму та відправляє її разом із бізнес-планом проекту. Зразок заповненого бізнес-плану можна отримати також на платформі Дія, в розділі «Як отримати послугу». Заявка автоматично передається до уповноваженого банку, який ви вибрали при заповненні заявки.

Крок 2: Перевірка банком

Попередній відбір:

перевірка наявності податкових боргів;

аналіз кредитної історії підприємства;

підтвердження, що компанія не веде діяльності у рф чи білорусі.

Оцінка бізнес-плану:

заявник надає фінансові документи підприємства, бізнес-план та підтверджує наявність співфінансування (50% або 20% залежно від категорії заявника);

банк аналізує бізнес-план та його реалізацію;

представник банка відвідує підприємство, щоб перевірити відповідність даних, вказаних в документах.

Крок 3: Розгляд заявки Мінекономіки та Державною службою зайнятості

Фінальне рішення про надання грантів приймається Мінекономіки та Державною службою зайнятості (ДСЗ) протягом 20 робочих днів з дня закінчення хвилі прийому, в яку була подана заявка:

заявки ранжуються за пріоритетністю (підприємства у прифронтових областях мають перевагу);

аналізується економічний ефект проекту – кількість створених робочих місць, модернізація виробництва, інновації.

Крок 4: Отримання фінансування

Мінекономіки або ДСЗ публікують наказ про надання грантів;

підприємство має протягом 10 робочих днів внести свою частку співфінансування на рахунок в банку;

після цього держава перераховує грантові кошти.

Розрахунковий термін надходження грантових коштів – 1-1,5 місяця після завершення хвилі подачі заявок.

Що передбачає програма?

Максимальна сума гранту – 8 млн грн.

Гранти надаються підприємцям, які:

вже працюють в переробній галузі і планують розширити виробництво;

планують реалізовувати проект з переробки (КВЕД С).

Для фінансування:

придбання, доставки та запуску нового обладнання;

розширення та модернізації працюючих виробничих потужностей.

Формат підтримки – співфінансування:

50/50 – для більшості підприємств;

80/20 – для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій.

Умови використання грантів:

бізнес має створити від 5 робочих місць;

працювати щонайменше три роки, щоб повернути грантові кошти через податки та збори.

Програма «Гранти для переробних підприємств» є частиною державної політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю.