Міністерство економіки затвердило новий перелік компаній та підприємців, чиї заявки набрали необхідну кількість балів для отримання коштів в межах програми «Гранти для переробних підприємств». Цього разу позитивне рішення отримали 22 представники бізнесу. Після виконання умов програми вони отримають гранти на загальну суму 108,9 млн грн. Програма є складовою державної політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Вона дає підприємствам можливість отримати на умовах співфінансування кошти для модернізації або розширення виробничих потужностей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Загалом з початку року Міністерство економіки вже схвалило 135 заявок на понад 664,4 млн грн. Частину коштів підприємці вже залучили, інші – отримають після виконання умов програми. Програма створена для тих, хто працює прозоро, має план розвитку й хоче посилити свою конкурентність. Серед підприємців, чиї заявки пройшли відбір, — виробники меблів, будівельних сумішей, фармпрепаратів, картону та паперу, товарів з пластмас, металу, деревини, харчових продуктів, а також агровиробники. Нагадаю, якщо заявка не пройшла з першого разу – її можна доопрацювати й подати знову», – зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

За умовами програми 7 грантів на суму 37,4 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, інші 15 – Державна служба зайнятості України. Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 7 червня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу Дія

. Нагадаємо, у 2024 році держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Процедура розгляду заявок:

Крок 1: Подача заявки з бізнес-планом через платформу Дія. Заявка автоматично надсилається до обраного банку.

Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану, візит на підприємство).

Крок 3: Рішення ухвалює Мінекономіки або Державна служба зайнятості.

Крок 4: Після внесення частки співфінансування — перерахування коштів заявнику.

Очікуваний термін отримання фінансування — 1–1,5 місяця після завершення хвилі та виконання всіх умов.