Асоціація міст України презентувала чергову «Книгу успіхів». У ній представлено відомості про позитивний вплив реформ на життя людей і розвиток громад на Черкащині. Як ідеться у книжці, ідея створення центру розвитку особистості Stephub виникла, коли вихованці Степанецького ліцею брали участь у програмі «Майстерня сільських ініціатив». Для цього діти створили грантовий проєкт, знайшли спонсорів і домовилися з місцевою владою про співфінансування. Завдяки перемозі у конкурсі соціальних інвестицій «Україна — житниця майбутнього» діти одержали грант 200 тисяч гривень та 50 тисяч гривень від благодійної організації. Ще 50 тисяч надала громада з місцевого бюджету.
Центр створено у вільних кімнатах бібліотеки місцевого будинку культури. Приміщення відремонтували, замінили освітлення, задекорували стіни. Придбали три стаціонарні комп’ютери, мультимедійний проєктор, принтер, телевізор, акустичну систему та роутер.
Активними учасниками процесу перетворення сільської бібліотеки на вільний простір для громади стала молодь. Stephub слугуватиме всебічному розвитку, інтелектуальному самовдосконаленню.
У Матусівській об’єднаній територіальній громаді Шполянського району, як ідеться у «Книзі успіхів», працює сучасний центр надання адміністративних послуг, який відповідає всім міжнародним нормам і стандартам. Заклад надає жителям громади 125 адмінпослуг, серед яких реєстрація актів цивільного стану, місця проживання, земельні питання, послуги соціального захисту тощо.
Новий ЦНАП доступний для людей з інвалідністю та обладнаний дитячим куточком. Приміщення для центру капітально відремонтовано за рахунок місцевого бюджету. В межах міжнародної технічної допомоги громада одержала обладнання та програмне забезпечення.