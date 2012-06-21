Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вдалим та урожайним на медалі для харківських спортсменів став чемпіонат Європи з греплінгу, який минулого тижня завершився у Римі. Харків’яни здобули дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди.
У спортивному єдиноборстві на підкорення суперника Катерина Шакалова впевнено перемогла супротивниць у ваговій категорії до 64 кілограм у двох видах боротьби: греплінг – боротьба без гі (різновид кімоно) та греплінггі – боротьба в гі, та завоювала дві золоті медалі.
Крім чемпіонських титулів, як повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, підопічна тренера Владислава Сороки також виборола право брати участь у Всесвітніх іграх – 2021, які відбудуться в Казахстані.
Її колеги по команді Олена Герман посіла друге місце в розділі «греплінг», а Данило Ільїнський – третє в розділі «греплінггі».
У таких напружених перегонах, де виступали маже пів тисячі борців з 26 країн Європи, це безперечний успіх харків’ян, троє з яких привезли на батьківщину медалі.
У загальнокомандному заліку збірна України у складі 21 греплера посіла третє місце.