Людина на фото – Пол Стемец (Paul Stamets) з компанії Fungi Perfecti, яка вже кілька десятиліть займається вирощуванням грибів. Він та інші співробітники Fungi Perfecti разом з колегами з Вашингтонського університету опублікували в Scientific Reports статтю про те, що трутовик звичайний та інший трутовик під назвою Ganoderma resinaceum допомагають домашнім бджолам боротися з вірусом деформованого крила і вірусом Лейк Синай (LSV – Lake Sinai virus).
Досі з вірусами боролися, намагаючись позбавити вулики від паразитичних кліщів варроа, які їх переносять. Однак гриби, можливо, виявляться більш ефективним засобом: якщо бджіл поїти солодкою водою з екстрактом з трутовиків, вони набагато рідше заражалися як вірусом деформованого крила, так і LSV. Чим більше комахи отримували екстракту, тим стійкішими вони були до вірусів: у випадку з вірусом деформованого крила зараження вдавалося зменшити у 79 разів, а у випадку з LSV – в 45 тисяч разів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»