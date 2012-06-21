Щоб втома, нездужання і хвороби не здолали вас у найбільш несподіваний момент, дуже важливо подбати про зміцнення імунітету. Медики виділили п’ять шляхів, що зміцнять імунну систему організму.

Про це повідомляє Pitzee.

Правильне харчування

Шкідлива їжа, яка містить надмірну кількість консервантів, стабілізаторів, барвників, розпушувачів, цукру та інших небезпечних добавок, руйнує імунітет. До зниження стійкості організму до несприятливих умов зовнішнього середовища призводить часте вживання смаженої та копченої їжі, консервованих продуктів, алкоголю, шипучих напоїв, борошняних виробів.

Щоб підвищити імунітет без жодних ліків, внесіть зміни у свій щоденний раціон. Виключіть шкідливу їжу, не харчуйтеся в ресторанах швидкого харчування, не пропускайте прийомів їжі. Відчувайте міру: і не переїдайте, і не недоїдайте. Внесіть до раціону більше овочів і фруктів, морепродуктів, виключіть жирне м'ясо і замініть його пісними сортами (куряче м'ясо, кролятина, індичатина, телятина, яловичина), пийте просту чисту воду або трав'яний чай.

Вітаміни для підвищення імунітету

До послаблення захисних сил організму призводить дефіцит вітамінів і мікроелементів. Якщо ви відчули якийсь збій у роботі організму, можливо, вам не вистачає певних вітамінів.

Наприклад, якщо у вас погіршився зір, слід заповнити нестачу вітаміну А. Багатими на вітамін А є морква, печінка, калина, сметана та вершкове масло, сир, брокколі, морська капуста.

Щоб зміцнити нервову систему, застерегти себе від стресу, а значить – підвищити імунітет, варто приймати вітаміни групи В. Крім того, вітаміни групи В допомагають виробляти антитіла, знищують віруси і ракові клітини, очищають кров, зміцнюють серцево-судинну систему, позитивно впливають на стан волосся, нігтів та шкіри.

Вітамін В9, або фолієва кислота, дуже важливий для нормального функціонування кісткового мозку. А оскільки кістковий мозок виробляє клітини імунної системи, то В9 – це запорука міцного імунітету і здорового життя. Фолієва кислота міститься в горіхах, печінці, квасолі, шпинаті, яйцях та брокколі.

Ще одним важливим вітаміном для підвищення імунітету є вітамін С. Вітамін С бореться з інфекціями, патогенними бактеріями і вірусами, бере участь у процесах клітинного дихання. Цей вітамін міститься в ківі, калині, шипшині, смородині, обліписі, цитрусових.

Розслаблення

Щоб підвищити імунітет, важливо навчитися протистояти стресам. Стреси і постійне нервове напруження знижують захисні сили організму, провокують застуди, головний біль, душевні розлади і навіть можуть призводити до раку.

Прийшовши додому після важкого робочого дня, приляжте на диван і подумайте про хороше, прийміть теплу ванну із заспокійливими ефірними оліями (наприклад, лаванда, жасмин, шавлія, ромашка), увімкніть улюблену музику. Приділяйте собі більше часу, ходіть на шопінг і в салони краси, займіться своїм хобі, зустрічайтеся з друзями. Добре спіть, сон дуже важливий для відновлення сил. Не дозволяйте стресу перемогти ваш імунітет.

Щоб швидко підвищити імунітет, корисні різні фізичні вправи, тривалі прогулянки на свіжому повітрі, походи в гори або ліс. Не забувайте виходити на перерву на роботі, намагайтеся за час перерви хоча б 5-10 хвилин прогулятися біля офісу. Запишіться у спортзал, на танці, плавання, аеробіку або будь-який інший вид фізичної активності.

Якщо тренажерний зал не по кишені, то можна бігати на вулицях міста або стадіоні, робити зарядку в домашніх умовах.

Прості народні рецепти для підвищення імунітету

Деякі ефективні способи зміцнення імунітету принесла нам не тільки наука, але й тисячолітній народний досвід. Як же підвищити імунітет організму народними засобами? Пропонуємо кілька рецептів.

Вітамінний компот. Змішайте по одній столовій ложці трави іван-чаю, м'яти, меліси і квіток каштана. Залийте суміш літром окропу і кілька хвилин проваріть на слабкому вогні. Відвар повинен настоятися протягом двох годин. Потім цілющий напій варто процідити і додати до нього ароматний ягідний компот без цукру. В основі ягідного компоту можуть бути вишня, смородина, калина, малина, полуниця. Пийте по кілька чашок ягідно-трав'яного компоту на день.

Часниково-медова суміш. Натріть на дрібній тертці кілька зубчиків часнику і змішайте з медом у пропорції 1: 1. Приймайте по чайній ложці кілька разів на день, запиваючи теплою водою.

Цибулево-медова суміш. Нехай смак цього народного засобу і не найкращий, але в якості профілактики застуди та інших захворювань можна і потерпіти. Подрібніть 2-3 великих цибулини і змішайте зі 150-200 г цукру, додайте півлітра води і варіть на слабкому вогні протягом 1,5 годин. Дайте відвару настоятися, процідіть його і додайте дві столові ложки меду. Перемішайте, ще раз процідіть і вилийте в баночку або пляшку. Приймайте по одній столовій ложці кілька разів на день.

Імуностимулюючий бальзам. Видавіть сік з чотирьох лимонів, додайте 100 мл соку алое, 300 г меду і 500 г подрібнених волоських горіхів. Залийте всі інгредієнти склянкою горілки, добре перемішайте і залиште на добу в темному місці. Коли засіб настоїться, приймайте по одній столовій ложці за півгодини до їжі.