З приходом холодів, перепадами температур, всі навколо починають говорити про грип, а все тому, що саме в холодну пору року трапляються епідемії грипу, які негативно позначаються на здоров'ї дуже багатьох людей.

Грип - це гостре вірусне захворювання, яке може вражати людей, не залежно від їх віку чи статі, і яке супроводжується такими проявами як загальна інтоксикація організму, а також катаральними явищами у вигляді риніту, закладеності носа і сильного кашлю.

Статистика свідчить про те, що кожного року в світі на грип хворіє близько 450 мільйонів людей, причому два мільйони з яких помирає.

Якщо під час хвороби включите у свій раціон харчування такі продукти, ви набагато швидше видужаєте. "Урядовий кур'єр" пропонує вам десять продуктів, які прискорять одужання.



• Курячий бульйон. Ще з давніх часів курячий бульйон вважається ліками від багатьох захворювань, зокрема грипу та застуди. Курячий бульйон покращує відтік слизу з носа, а також має протизапальні властивості. Крім курячого бульйону, можна також приготувати і овочеві бульйони.

• Лимон. Цей цитрусовий плід містить вітамін С, який стимулює імунітет. Найкраще додавати лимон в чай, компот, або робити з нього напої, наприклад з медом. Напій з води лимона і меду очищає кров і пом’якшує слизові тканини горла. Використовуйте й інші плоди, що містять вітамін С: шипшина, смородина, журавлина, ожина та інші цитрусові.

• Цибуля – універсальний народний засіб при застудах. Цибулю можна вживати в їжу, або готувати з нього сиропи і кашки для застосування в боротьбі з грипом і застудами.

• Часник. Аліцин, що міститься в часнику, є потужним антибактеріальним і противірусним засобом. Тому вживання часнику під час грипу суттєво прискорює процес одужання.

• Імбир. Імбирний чай – незамінний засіб при застудах. Виявляється, навіть можна вилікувати застуду імбиром. Цей напій виводить токсини, знімає запалення і відновлює втрачені сили.

• Апельсиновий сік. Як показують дослідження, регулярне вживання апельсинового соку, прискорює процес одужання.

• Лікарські трави. Зелений чай, а також відвар материнки, липи і м’яти є прекрасними потогінними засобами. А відвар ромашки можна використовувати для полоскання горла і ротової порожнини.

• Сіль. Розчин солі у теплій воді використовується для полоскання горла. При нежиті можна таким розчином прополоскати ніс, що допоможе зняти набряк слизової.

• Ківі. Відзначено, що у цьому фрукті у величезній кількості міститься вітамін С (навіть більше ніж у цитрусових). Регулярне вживання ківі в період хвороби істотно прискорить одужання.

• Мед. Це універсальний засіб при застудах. Мед поліпшує сон, зміцнює імунітет, а також сироп з меду і лимонного соку є непоганим засобом від кашлю.