За підсумками 2017 року Сумщина разом з містами Києвом і Львовом становлять трійку лідерів за кількістю виданих та освоєних «теплих» кредитів. Так, в області оформлено 5080 кредитних угод на загальну суму понад 87 мільйонів гривень. А всього впродовж чинності державної програми її можливостями скористалися майже 19 тисяч родин.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко під час однієї з виробничих нарад, присвяченої підсумкам роботи щодо освоєння «теплих» кредитів у партнерстві з Ощадбанком та іншими банками, що згодом приєдналися до програми і вже більш як два роки активно допомагали людям в енергетичній модернізації — придбанні альтернативних котлів, енергоефективного обладнання та кредитуванні ОСББ. Найпопулярнішими є матеріали для утеплення фасадів квартир та житлових будинків.
За словами начальника Сумського облуправління Ощадбанку Олега Радченка, в тому, що Сумщина серед лідерів, спільна заслуга жителів, підприємців, влади, банківських працівників і насамперед менеджерів. Адже за кожною укладеною угодою — впевненість населення, довіра до державного банківського механізму, завдяки якому люди мають можливість здешевлення покупок. До того ж так вони не тільки поліпшують власні житлові умови, а й залучають в область додаткові кошти з держбюджету.
Цього року головні зусилля буде зосереджено на залученні до співпраці ОСББ і насамперед міста Суми. Адже їм держава компенсує від 40 до 70% коштів. Крім того, чинні обласна та місцеві програми, які передбачають відповідну компенсацію.
До роботи активно долучилася Сумська торгово-промислова палата. Її президент Костянтин Макаренко підкреслив, що установа постійно проводить виставки, презентації тощо, в ході яких відвідувачі мають змогу детально дізнатися про особливості й переваги такого виду кредитування.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»