Уперше в Україні в місті Теребовля на Тернопільщині відкрили оновлений медіацентр громади, якщо не брати до уваги ОТГ, утворені на основі обласних центрів чи великих міст. Це стало можливим завдяки грантовій підтримці Програми DOBRE та Теребовлянській громаді.
У Теребовлі медіацентр існував в онлайн режимі майже сім років. За цей час вдалося створити інтернет-газету та сайт «Новини міста», сторінки у соціальних мережах, група має 20 тисяч уподобальників, налагодити тісну співпрацю із громадськістю. Рік тому орендували приміщення, яке нині облаштували та обладнали за вимогами часу. Примітно, що заклад створили у формі громадської організації, яка перебуває на повному самофінансуванні. Має вона назву «Медіацентр. Теребовля». Її керівниця Ілона Козар розповідає, що в оновленому сучасному приміщенні з новим обладнанням і технікою організовуватимуть прямий етер, де обговорюватимуть актуальні питання розвитку громади, готуватимуть відеосюжети, інші матеріали. Виготовлятимуть проморолики, певну маркетингову продукцію. Безперечно, проводитимуть і майстер-класи з медійного мистецтва. Облаштували й конференц-залу. Уже ведуть перемовини з офісом Програми DOBRE, аби на базі цього медіацентру відбувалися тренінги для громад з медійної роботи та комунікації. До слова, три громади на Тернопільщині вже готові втілювати проєкт.
Під час урочистого відкриття медіацентру в Теребовлі репрезентували проєкти студії новин, дитячої телестудії «#50секунд», зосередили увагу й на співпраці із громадськістю, державними та комунальними установами. Скажімо з Теребовлянською княжою книгозбірнею запросили на «Творче горище». Мати трьох дітей Марта Смільницька й надалі організовуватиме «Дівочі посиденьки», на які збиратиме жительок райцентру, мотивуватиме їх до самовдосконалення, активного способу життя.
Задумів, планів, проєктів у місцевих медійників чимало, головне, що є прагнення їх утілювати.