Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Проблеми зі школою та Будинком культури у Ярошівці Катеринопільського району на Черкащині виникли одразу після створення Моклокалигірської обʼєднаної територіальної громади, до якої увійшло й згадане село. Як розповів його староста Олег Біляк, керівництво місцевого приватного сільськогосподарського підприємства «Хлібороб», яке оголосило себе правонаступником колишнього колгоспу, заявило, що обидва приміщення свого часу були збудовані колгоспом (нехай і на державні кошти), а тому мають належати підприємству. Дітям серед уроків повідомили, аби ті розходилися по домівках, бо приміщення школи закривається. На Будинок культури почепили замок, тож сільські збори узимку змушені були проводити у сусідньому парку.
Жителям Ярошівки таке ставлення до них не сподобалося. Ні школу, ні Будинок культури мешканці села віддавати не хотіли. Громада поставила їх на свій баланс і протягом року позивалася в суді з приватним сільськогосподарським підприємством. Цими днями, як повідомила голова Мокрокалигірської громади Вікторія Пипа, Верховний Суд України поставив крапку у цій справі, залишивши без задоволення касаційну скаргу ПСП «Хлібороб». Громада захистила своє законне право на володіння обома приміщеннями. У сільській раді збираються оновити будівлі та озеленити територію навколо них.