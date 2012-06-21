Реформа децентралізації — один із ключових політичних кроків України. Вона закладає фундамент для демократичної процвітаючої країни з потужними громадами, здатними забезпечити людей якісними послугами та сприяти розвитку економіки. Такими словами відкривав засідання ради донорів з питань впровадження реформи децентралізації віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
Він пояснив учасникам представницького зібрання, що слід акцентувати не лише на об’єднанні громад, а й на посиленні якості надання сервісів. Передовсім ідеться про адміністративні послуги, освіту, медицину, соціальний захист населення, планування територій.
«Завдяки реформі децентралізації розширено фінансові можливості місцевого самоврядування. Це шлях до підвищення якості повсякденного життя людей у цих громадах», — продовжив тему Геннадій Зубко.
Він подякував міжнародним партнерам та організаціям за активну участь у впровадженні цієї реформи і створенні координаційної ради донорів з питань децентралізації. Віце-прем’єр вважає, що тепер партнерські відносини перейшли на інший рівень.
«Уже створено десять робочих груп, які займаються окремими напрямами. І для нас дуже важлива постійна комунікація між учасниками процесу не тільки щодо завдань, а передовсім щодо результатів упровадження реформи децентралізації», — цитує слова Геннадія Зубка його прес-служба.
Про успішність подальших змін на децентралізаційному шляху можна буде говорити після зміцнення законодавчої та нормативної бази в країні. У цьому розрізі віце-прем’єр висловився однозначно: «З початку роботи сьомої сесії Верховної Ради вже ухвалено судову, освітню й медичну реформи. На розгляді депутатів перебувають законопроекти з децентралізації, які необхідно підтримати якнайшвидше. Це вимога суспільства і передусім громад», — зазначив він.
За словами Геннадія Зубка, міжнародна спільнота надає значну технічну допомогу на впровадження реформи децентралізації та інших напрямів і має намір продовжувати таку політику. Це стосується програм щодо Донецької та Луганської областей, підтримки вимушених переселенців і відновлення сходу України, реформи енергоефективності і зокрема Фонду енергоефективності.
На заході також знайшли час для презентації міжнародним партнерам моніторингу децентралізації влади й реформування місцевого самоврядування, брендбуку та єдиного лого реформи, варіантів зміни адміністративно-територіального устрою.