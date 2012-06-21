У Чорнобаївському районі на Черкащині ще з вересня минулого року пільговиків за рішенням районної ради перевозять автотранспортом за спеціальними талонами. Для відшкодування витрат селищна та сільські ради надали 337 тисяч гривень.
Як розповів голова райдержадміністрації Сергій Джоболда, тепер пільговики можуть їздити безплатно в будь-який день тижня, а не тільки у визначений, як було раніше. Для цього треба взяти у сільській чи селищній раді талон затвердженого зразка. Такий підхід дає змогу розвантажити автобуси. До того ж введення талонної системи допомогло налагодити чіткий облік перевезеної кількості пільговиків і відшкодовувати кошти за фактично надані послуги.
Як свідчить практика, після введення цієї системи суми відшкодувань зменшилися майже втричі. Сільські ради здебільшого видавали по 2 талони (деякі по 4) одному пільговикові на місяць. У разі звернення багатодітних сімей або громадян, які часто хворіють, сільські ради видавали талони додатково. Приміром, у селі Степове, за словами сільського голови Анатолія Писаренка, видають на місяць по 50 талонів. На це передбачають у бюджеті 1500 гривень.
Пільгові перевезення на всіх своїх маршрутах здійснюють приватні перевізники та Чорнобаївське АТП-17149. Кошти на відшкодування пільгових перевезень і видачу талонів передбачили всі сільські ради, де пролягають автобусні маршрути, крім Великоканівецької. Її депутати так і не ухвалили рішення про видачу талонів і відповідно відшкодування коштів за перевезення своїх пільговиків ні торік, ні цього року. Тим часом від жителів цієї територіальної громади надходять скарги.
Нині в районі 15 685 осіб, які, згідно з чинним законодавством, мають право на пільговий проїзд у приміському автомобільному транспорті загального користування. За минулий рік перевізникам відшкодовано за перевезення пільгових категорій населення 540,7 тисячі гривень.