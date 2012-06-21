Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській області утворено 30 об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшло 103 сільських, селищних та міських територіальних громад, зокрема місто обласного значення Нова Каховка. Вже 63,5% жителів області проживають у спроможних територіальних громадах.
Як відзначає голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, у минулому році ОТГ Херсонщини мали можливість реалізовувати майже 80 мільйонів гривень коштів субвенції. Особливістю децентралізації «по-херсонські» є те, що до об’єднаних громад, які знаходяться на межі з Кримом, заходить потужний інвестор для будівництва станції вітряної енергетики з вартістю проекту у 450 мільйонів доларів.
Андрій Гордєєв вважає, що реформа децентралізації передбачає необхідність брати на себе відповідальність, різносторонню й різногалузеву. Натомість, у зв’язку із невизначенням органа, який би контролював роботу керівництва ОТГ, все залежить від порядності і небайдужості керівника громади до своєї справи.
«Є керівники громад, які розуміють це і максимально використовують свої повноваження, і ресурси задля своєї громади, – поясняє голова облдержадміністрації. – Втім є ті, які вже четвертий рік не можуть зрозуміти, що робити з можливостями. Завдання на рівні держави – завершити ключовий етап реформи децентралізації, щоб абсолютно всі громадяни України, проживаючи у громадах, не відчували дискримінації, мали рівний доступ до якісних послуг – в освіті, медицині, соціальній сфері».