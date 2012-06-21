Два нових проєкти реалізуватиме Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» і GIZ в Україні загалом і в Луганській області зокрема.
«Проєкт «Підтримка громад: розроблення й реалізація стратегій з питань охорони здоров’я та соціальних послуг» — це комплексне розв’язання проблем медичного обслуговування, зокрема в сільській місцевості, яке передбачає не лише стратегічне бачення, а й побудову закладів охорони здоров’я та надання соціальних послуг. Найближчим часом буде обрано ОТГ, що візьмуть участь у реалізації цих проєктів», — розповів менеджер Східного хабу Програми «U-LEAD з Європою» Денис Ткачов під час зустрічі в Сєверодонецьку.
Зустріч відбулася з нагоди відкриття Луганського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» і зібрала представників основних об’єднаних територіальних громад, які вже кілька років співпрацюють із цією міжнародною організацією.
«За три роки роботи представництво U-LEAD на Луганщині стало школою проєктного менеджменту, підготувало близько 100 фахівців для ОТГ. Вони засвоїли навички бюджетування та формування прозорих бюджетів, механізми передачі соціальних об’єктів у власність ОТГ, формування власної системи соціально-гуманітарного простору», — підкреслює керівник Луганського регіонального офісу Ігор Агібалов.
У перспективі — подальша співпраця, і тепер експерти регіонального офісу продовжуватимуть супровід реалізації медичної реформи, консультуватимуть представників громадянського суспільства для зміцнення створених ОТГ.
Невдовзі реалізуватимуть ще один проєкт міжнародних донорів «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення у Східній Україні».
«Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» підтримує децентралізацію й регіональну політику в Україні. Її реалізують за участі донорів, фінансують спільно Європейський Союз і його держави-члени: Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»