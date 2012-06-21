Нинішнє позачергове засідання уряду було присвячено завершенню головного етапу формування адміністративно-територіальної реформи. В онлайн-режимі на ньому були присутні усі голови обласних державних адміністрацій.
За 100 днів діяльності уряду над цією реформою, мабуть, однією з найзрозуміліших українцям та найактуальніших для них, було проведено копітку та плідну роботу. Це реформа базового рівня. Адже наші громади мають стати сучасними й ефективними.
Про це під час позачергового засідання уряду 12 червня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також поінформував, що нині маємо вже повністю сформованими понад 1 тисячу громад. А після повного завершення реформи їх має стати 1470. А далі маємо перейти до формування оптимізованих районів.
Урядовець принагідно подякував головам облдержадміністрацій за плідну роботу і роз’яснення для громадян. Адже для ухвалення і схвалення позитивних змін люди мають їх повністю зрозуміти.
Нині, за його словами, фахівці Мінрегіону розробили і напрацювали нові проєкти районів. Адже нині маємо їх 490, а це забагато. Тож їх планують укрупнити. Це буде територіально та економічно доцільно.
Та слід розуміти, що райони є різної площі та з різною кількістю населення. В одних, скажімо, живе 5 тисяч людей, в другому – 180 тисяч. А це зовсім різне навантаження, а також і спроможність. І це питання слід узгодити на користь людям.
Також слід розуміти, що повноваження голів облдержадміністрацій і голів обласних територіальних громад не перетинатимуться і не дублюватимуться.
Прем’єр також зазначив, що слід також переходити до обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації. Адже питання це теж дуже важливе.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»