Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
За вісім місяців нинішнього року до загального фонду місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло майже 3,8 мільярди гривень. При цьому, приріст до відповідного періоду 2017 року складає 18,1%, або + 575,2 мільйонів гривень. Зростання забезпечено за всіма основними бюджетоутворюючими податками: податок на доходи фізичних осіб – 22,5%; плата за землю – 10,5%; єдиний податок – 18,3%.
Як зазначає заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір, переважною більшістю бюджетів області забезпечено перевиконання запланованих на січень-серпень надходжень більш як на 5%, що дає місцевим органам влади право спрямовувати їх на вирішення першочергових завдань соціально-економічного розвитку громади.
По бюджетах міст обласного значення таке перевиконання складає: 133 мільйони гривень – м. Миколаїв, по зведеним бюджетам районів – 83,4 мільйона гривень, по бюджетам ОТГ – 46,5 мільйона.
«Окремо хочу акцентувати увагу на новостворених у кінці 2017 року ОТГ, – зазначає чиновник. – Вони в результаті добровільного об’єднання та децентралізації влади вже за вісім місяців 2018-го року отримали додатковий фінансовий ресурс в обсязі понад 70 мільйонів гривень, що у 1,8 рази більше ніж у січні-серпні 2017 року».
Як і раніше, в лідерах за темпами росту надходжень Широківська ОТГ (Снігурівський район), Радсадівська ОТГ (Миколаївський район) та –Арбузинська ОТГ (Арбузинський район).