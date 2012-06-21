На Луганщині обговорили питання забезпечення збереженості документів. Проведення реформи децентралізації влади спричинило багато питань у галузі архівної справи та діловодства на регіональному рівні. Про ці проблеми говорили під час колегії державного архіву області. Висновок: у створених об’єднаних громадах потрібно організувати архівні підрозділи.
В області, що постраждала внаслідок бойових дій, та через те, що значний обсяг архівних документів залишився на тимчасово окупованій території, розуміють важливість збереження інформації. Тож в об’єднаних територіальних громадах як у юридичних осіб під час їхньої діяльності утворюються документи, які мають надходити до Національного архівного фонду. Тому слід організувати в себе роботу служб діловодства та архівних підрозділів.
Серед іншого під час колегії значну увагу приділили створенню належних умов для передачі документів Національного архівного фонду на зберігання до архівних установ області.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»