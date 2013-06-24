Громади приєднають до мережі 75 вже наявних когенераційних установок загальною електричною потужністю майже 100 МВт та тепловою — 107 МВт. На це уряд надав 732,5 млн грн у межах реалізації планів стійкості регіонів.

«Готуємося до наступного опалювального сезону. У регіонах є когенераційні установки, які ще не приєднані до мережі. Завдання для областей і громад — ввести їх в експлуатацію і підготувати до використання, щоб забезпечувати взимку тепло й електроенергію для лікарень, шкіл та інших об’єктів критичної інфраструктури», — повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Когенераційні установки було отримано зокрема за підтримки міжнародних партнерів для забезпечення стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Встановити їх самостійно громади не змогли через брак фінансування та експертизи.

Із загальної суми 307,7 млн грн спрямовано безпосередньо на встановлення та під’єднання 20 когенераційних установок у Харківській області, 20 — у Чернігівській, 19 — Хмельницькій, 7 — Львівській, 4 — Донецькій, 3 — Вінницькій та по установці у Сумській і Тернопільській областях. Ще 424,8 млн грн — на блочно­модульні котельні. Надані кошти також дадуть змогу завершити децентралізацію теплопостачання Миколаєва.

Усе наявне обладнання має бути введено в експлуатацію до 1 жовтня. До цього часу громадам та ОВА необхідно розробити проєктну документацію, завершити будівельно­монтажні роботи, підготувати майданчики та забезпечити приєднання до мереж, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.