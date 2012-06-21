Семінар «Підвищення енергоефективності в територіальних громадах», організований ОДА, зібрав багато зацікавлених слухачів не лише від громад краю, а й представників виконавчих комітетів міст обласного значення та Харкова, райдержадміністрацій і громадських організацій, які опікуються питаннями енергоефективності. Висока зацікавленість учасників заходу зумовлена тим, що енергоефективність стала дієвим механізмом заощадження коштів ОТГ. Усі представники громад не лише уважно слухали рекомендації регіонального консультанта у Харківській області Міжнародної фінансової корпорації, радника Фонду енергоефективності Олега Масленнікова, який розповів про програму Фонду енергоефективності «Енергодім», а й цікавилися найменшими деталями практичного втілення програми на місцях. Це й зрозуміло, адже за умови ґрунтовної підготовки проєкту можна отримати грант, який відшкодує до 70% усіх витрат, зокрема проведення робіт, авторський і технічний нагляд, а також видатки на підготовку.
Не менший інтерес викликала інформація про практику застосування таких інструментів у бюджетній галузі: енергоменеджмент та енергомоніторинг, секрети залучення інвестицій. Як це ефективно організувати у громаді, розповіли представники ОТГ міста Чугуїв. Тут зусиллями громади та Чугуївської міської ради минулої весни вперше в області було укладено два ЕСКО-контракти. Коштом приватного інвестора вдалося встановити індивідуальні теплові пункти в загальноосвітній школі №1 ім. І.Ю. Рєпіна і навчально-виховному комплексі №8.