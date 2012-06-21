Як грамотно спланувати доходи, проконтролювати видатки та залучити фінансові потужності з незалежних джерел? Ці та інші тонкощі відіграють важливу роль у повсякденній роботі місцевих органів влади. Від них залежить ефективність управлінських рішень.
Представники 26 об’єднаних територіальних громад Черкащини на семінарі, організованому департаментами фінансів та регіонального розвитку спільно з центром розвитку місцевого самоврядування, вчилися основам бюджетування. Як зазначалося на семінарі, громади мають чимало варіантів для залучення коштів. Зокрема йдеться про Державний фонд регіонального розвитку. Він надає ОТГ максимальну підтримку і в подальшому буде її тільки посилювати.
Водночас громадам варто підтримувати місцевих підприємців, які своїми податками наповнюють бюджет, та створювати належні умови для їхнього розвитку. Про форми підтримки місцевого підприємництва як один з елементів збільшення надходжень до ОТГ розповіли представники Регіонального фонду підтримки підприємництва в Черкаській області.