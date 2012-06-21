Цьогорічна маршрутна карта завдань реформи така: ухвалення законів з децентралізації, які стимулюють об’єднання та посилюють чинні громади; секторальна децентралізація, зокрема впровадження реальних проектів; навчання лідерів ОТГ; розвиток міжмуніципального співробітництва та імплементація принципів гендерної рівності у місцеве самоврядування.
Ці завдання окреслили на засіданні Ради донорів з питань децентралізації за участі керівництва Офісу Ради Європи в Україні, Представництва ЄС в Україні, Посольства Німеччини в Україні, Швейцарського бюро співробітництва, представництв ПРООН, ОБСЄ, USAID, OECD, проектів U-LEAD, GIZ, DESPRO, SIDA, DOBRE, ПУЛЬС, EDGE.
«Ми маємо потужну підтримку міжнародних партнерів у впровадженні реформи децентралізації. І для нас головне — міжнародне сприяння й допомога та ухвалення Верховною Радою маршрутної карти з 17 законопроектів щодо децентралізації. Ухвалення цих законів відкриє вікно можливостей для громад у частині спрощення умов для добровільного об’єднання та посилення повноважень ОТГ через передачу управлінських функцій. Результат — більше створених громад, збільшення повноважень і управлінських функцій, що насамперед якісно змінить життя українців», — наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, який є також співголовою Ради донорів.
Серед пріоритетних законопроектів — розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині управління землею і містобудівною сферою, повідомляє служба віце-прем’єра.
Близько семи мільйонів людей живуть в ОТГ і стільки само прагнуть до об’єднання. Громади, що об’єдналися, вже відчули переваги реформи, бо децентралізація — єдина з усіх реформ, яка вже матеріалізується. Зроблено багато, але рішення, які створюють фундамент для громад, — ще попереду. «Цього року слід рухатися до реалізації проектів з розбудови мережі первинної ланки медицини, нового освітнього простору, центрів надання адмінпослуг, центрів безпеки громадян, дошкільної освіти й спортивної інфраструктури у громадах», — наголошує урядовець.
Відділ новин «Урядового кур’єра»