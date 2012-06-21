На виконання доручення Прем’єр-міністра України Міністерство охорони здоров’я надає роз’яснення що таке «громадське місце», де необхідно носити маски чи респіратори у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції відповідно до постанови №211.
Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.
Також це:
• ліфти і таксофони;
• приміщення та території закладів охорони здоров’я;
• приміщення та території навчальних закладів;
• дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
• під’їзди житлових будинків;
• підземні переходи;
• транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
• приміщення закладів ресторанного господарства;
• приміщення об’єктів культурного призначення;
• приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
• стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.
Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:
• вулиці,
• закриті спортивні споруди,
• сквери, парки,
• всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).
Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.
Так, у місті Києві перелік громадських місць визначено розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради від 04.04.2020 №12. До громадських місць згідно з розпорядженням відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».
Міністерство охорони здоров’я України закликає дотримуватись правил карантину та залишатися вдома.