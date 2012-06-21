Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Озброєні генератором гарячого туману та безпечним для людей українським препаратом «Бланідас Актив» активісти громадської організації «ЗооКонтроль» минулої п’ятниці зайшли в будівлю Слідчого управління поліції області.
Керівник ГО Андрій Ревенко розповів, що приміщення Слідчого управління — це лише початок великої дезінфекції всіх підрозділів міської поліції. Гарячим туманом активісти, за погодженим з ГУ Нацполіції графіком, оброблять автомобілі, зброю, оргтехніку та кабінети, де працюють поліцейські Харкова.
За словами Андрія Ревенка після обробки гарячим туманом у вірусу не залишається жодних шансів на виживання, адже дезінфікуючий засіб потрапляє у кожну найменшу шпаринку.