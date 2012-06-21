Гранти для заняття аграрним бізнесом отримали протягом поточного року уже 64 соціально вразливі родини у Попаснянському, Новопсковському, Біловодському районах Луганської області та в Бахмутському, Костянтинівському районах Донецької області.
Як повідомляє прес-група Норвезької Ради у справах біженців, проект включає підтримку різноманітного сільськогосподарського та продовольчого бізнесу, який буде приносити сім’ям стабільний дохід. У рамках грантових проектів міжнародники прагнуть підтримати найбільш уразливих внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів у відновленні або відкритті малого та аграрного бізнесу шляхом надання грошової та технічної допомоги у Луганській області та північних районах Донецької області.
До того ж представники Норвезької Ради у справах біженців розпочали шість проектів «Продовольство за активи» і надали матеріали та гуманітарну допомогу для відновлення громадської інфраструктури. Ці проекти передбачають відновлення систем водопостачання, громадських колодязів та теплиць.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»