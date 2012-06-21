Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Зручну послугу одержали пасажири комунального та приватного транспорту міста Суми. Завдяки інклюзивному звуковому додатку до смартфонів особи з порушеннями зору, яких у місті майже 400, а також літні пасажири можуть відстежувати рух автобусів, тролейбусів, маршруток, шукати потрібну зупинку, прокладати оптимальні маршрути руху тощо.
Додаток для користувачів комунального підприємства «Електроавтотранс» безкоштовно розробили в рамках соціального партнерства фахівці, які спеціалізуються на наданні GPS-послуг. Він уже пройшов попередні випробування і, на думку городян з особливими потребами, стане для них в особливій нагоді.