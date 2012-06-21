У Херсоні ще на початку 2014 року з’явилася громадська організація «Херсонська СіЧ». Тоді саме чітка громадянська позиція, небайдужість до долі свого краю згуртувала в міцний кулак патріотично налаштованих громадян. Початковою метою був захист кордону держави і громадського порядку. В цьому зроблено чимало. І нині члени «СіЧі» разом з правоохоронцями стежать за безпекою громадян під час святкових масових заходів, долучаються до військово-патріотичного виховання підростаючого покоління.
Особливого акценту заслуговує співпраця з обласним рятувальним відомством. За ці роки неодноразово надавали допомогу в ремонті військової техніки Збройних сил України на базі Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС в Херсонській області за особистої фінансової підтримки керівника ГУ ДСНС полковника служби цивільного захисту Сергія Чорного.
До речі, один з автомобілів батальйону «Київська Русь» на базі СТО «Автопланета» вдалося відновити фактично з нуля. Співробітники станції ці роботи виконували у вільний час та у вихідні. Нещодавно вирушив у зону АТО відремонтований «Опель Астра». На черзі — комплектація новими запчастинами бойового автомобіля «Урал», який належить одній з військових частин, що дислокується в області.
Оксана ФЕДОРЕНКО
для «Урядового кур’єра»