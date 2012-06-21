Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Процес стягнення неправомірно отримуваних пенсій, субсидій та різного роду пільг, буде значно спрощено Так, у Верховній Раді України зареєстровано спеціальний законопроєкт, яким регламентується спрощення такої процедури.
Як зазначають фахівці, перевірка всієї інформації щодо отримувача таких пільгових нарахувань проходитиме у кілька етапів. Спершу в той момент, коли громадяни звертаються до відповідних органів державної влади, і коли хочуть отримувати такі нарахування.
Потім перевірка відбуватиметься впродовж часу, коли призначаються такі нарахування. І останній етап — після першої виплати коштів.
Однак і після цього відповідна установа, яка займається правомірністю таких виплат, робить свою перевірку і вже потім стає ясно, чи має право громадянин на отримання такої допомоги від держави.
Однак такі дії щодо повернення грошей від пільговика до держави можуть бути оскаржені ним у судах відповідних інстанцій.
За інформацією Міністерства фінансів України, у 2019 році було перевірено 24,5 млн громадян, які отримували грошову допомогу від держави. Така перевірка показала, що треба розібратися чи правомірно отримують пільги близько 13 млн пільговиків.
Водночас, Міністерство соціальної політики спростило призначення державної допомоги на період дії карантину.
Фахівці зазначають, що нині більше 2 мільйонів українських родин отримують у повному обсязі державну допомогу, яку було вирішено нарахувати у період дії карантину.