В американському виданні The New York Times з'явилася стаття, в якій йдеться про те, що в зв'язку з епідемією коронавірусу Китай заборонив виїзд туристичних груп з країни. Також її громадяни втратили можливість замовляти авіаквитки та бронювати готелі не тільки всередині країни, але і за її межами.
Таким чином уряд Китаю усіма силами намагається обмежити поширення епідемії коронавірусу не тільки на території власний країни, а й за її межами. Крім заборон на замовлення авіаквитків, санкції торкнулися і автобусних рейсів між Пекіном і низкою провінцій. При цьому, що цікаво, тим громадянам Китаю, що вже перебували за кордоном за туристичними путівками, дозволено їх продовжити.
Нагадаємо, що місто Ухань в провінції Хубей крім усього іншого зіткнувся з обмеженням руху транспорту – по вихідним, наприклад, жителям заборонено приїжджати в центр. При цьому саме місто вже з 23 січня всіляко оточений кордонами поліції і медичних служб, які забороняють будь-кому залишати його межі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»