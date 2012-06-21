З 1 січня по 31 грудня 2018 року до Секретаріату Кабінету Міністрів надійшло 3557 запитів на інформацію. Електронною поштою отримано 2229 запитів, поштою — 1173, телефоном — 150, факсом — 5. Про це повідомила керівник департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну Роксолана Стадник. За її словами, від фізичних осіб надійшло 2584 запити, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи — 390, від представників засобів масової інформації — 355, від юридичних осіб — 228.
Також Роксолана Стадник уточнила, скільки запитів на публічну інформацію надійшло у грудні. «Ми отримали 244 запити: електронною поштою — 169, поштою — 52, телефоном — 23. Від фізичних осіб надійшло 182 запити, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи — 30, від представників ЗМІ — 27, від юридичних осіб — 5. Запитувачів переважно цікавила інформація довідково-енциклопедичного характеру (40,9 відсотка загальної кількості запитів), правова інформація (26,2%) та про фізичну особу (12,2%)», — наголосила керівник департаменту.
Вона додала, що на 141 запит надано ґрунтовні відповіді по суті в межах компетенції Секретаріату Кабінету Міністрів, 37 — направлено належним розпорядникам інформації відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з одночасним роз’ясненням запитувачам, 66 запитів опрацьовують у встановленому порядку.
У департаменті нагадують, що за 2017 рік до Секретаріату Кабміну від фізичних осіб надійшло 2466 запитів (67,4% загальної кількості), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи — 608 (16,6%), від представників ЗМІ — 380 (10,4%), від юридичних осіб — 207 (5,6%). Найбільше запитів на інформацію надійшло з м. Києва, Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Одеської, Київської, Запорізької та Донецької областей.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»