Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
Співробітники поліцейської станції у селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області відразу звернули увагу на дещо дивну пасажирку, яка зійшла із однієї з електричок. Жінка виглядала дуже втомленою і навіть знесиленою, а під час короткої бесіди не змогла пояснити, як і з якими намірами опинилася у прифронтовій зоні. І тільки трохи пізніше вдалося більше дізнатися особу таємничої незнайомки.
«Поліцейські подбали про жінку: зігріли її гарячим чаєм, нагодували. Далі було встановлено, що 34-річна пасажирка – громадянка Німеччини, яка останній час мешкає у Києві. 27 грудня 2019 року вона пішла з дому і не повернулася. Її батько звернувся до поліції Києва з проханням знайти зниклу», – повідомили в головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області.
Жінку, яка тривалий час перебувала у розшуку, вже повернули додому, а правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини цієї пригоди із щасливим завершенням. А ще в ГУ НП України в Донецькій області звертають увагу та той факт, що відшукати зниклу вдалося завдяки роботі співробітників поліцейської станції, що напередодні Нового року почала працювати на згаданій залізничній станції. А всього поблизу лінії розмежування на Донеччині діють вже 8 подібних поліцейських станцій.