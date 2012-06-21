«Фінансування виплати підвищених зарплат медикам за квітень, відбувається через Національну службу здоров’я, яку повністю забезпечено всім необхідним для здійснення цих виплат. Вона вже уклала угоди з усіма екстреними медичними допомогами й почала перерахунок коштів», – про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він уточнив, що персональний склад медиків, які працюють з COVID-19, і мають право на підвищену зарплату, визначає безпосередньо головний лікар.
«Якщо з COVID-19 мав справу працівник, який не в штаті закладу, то є відповідний механізм нарахування і йому підвищеної зарплати. Кошти передбачено для всіх медиків, залучених до лікування хворих на коронавірус», – зауважив Максим Степанов.
Також міністр розказав, про ситуацію з виплатою підвищених зарплат медикам ще за березень. «Уряд у квітні в повному обсязі перерахував у регіони кошти на виплату підвищеної зарплати медичним працівникам за березень. Нині контролюємо виплати в розрізі кожної області, кожного закладу охорони здоров’я, їхніх працівників – а це 10079 людей. За звітами, які отримало МОЗ, майже всі області виплатили медикам підвищену зарплату за березень. Очікуємо, що до кінця тижня більшість медичних працівників, які працюють з COVID-19, почнуть отримувати таку підвищену зарплату», – підкреслив Максим Степанов.
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«Урядового кур’єра»