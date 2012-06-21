Для розробки вакцини від коронавірусу необхідні роки. Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За його словами, хоча на сьогодні вже зроблено значні перспективні кроки, проте розробка вакцини від коронавірусу «залишається однією з найбільших проблем» для медичного світу.
«Я був би щасливий, якщо вакцину розроблять найближчими місяцями, але радше це займе роки, тому що на цьому шляху можливі невдачі, як це було з вакцинами від інших хвороб», — зауважив міністр. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина проти COVІD-19 буде доступна вже незабаром. «Ми впевнені, що матимемо її до кінця року», — пообіцяв він.
Тим часом лідери багатьох держав світу взяли участь у донорській онлайнконференції, на якій було оголошено про збір коштів для розробки вакцини проти COVІD-19. На конференції головувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона повідомила, що ЄК надасть 1 мільярд євро на боротьбу з коронавірусом.
Завдяки проведенню конференції вдалося зібрати 7,4 мільярда євро. Проте, як зазначила Урсула фон дер Ляєн, для подальших кроків з протистояння пандеміє грошей потрібно буде значно більше. За оцінками ООН, для виготовлення вакцини й забезпечення нею більшості населення світу необхідно принаймні уп’ятеро більше коштів.
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