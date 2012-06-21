Майже 800 мільйонів гривень вдалося залучити рівненським фермерам через механізм аграрних розписок, чинний відповідно до Закону «Про аграрні розписки». Це вивело область у лідери щодо обсягів такого фінансування в Україні, тут Рівненщина поступається лише Сумщині.
«Найчастіше фермери видають розписки під заставу майбутнього врожаю кукурудзи та пшениці. Торік за розписками вони передали понад 43 тисячі тонн кукурудзи та 33 тисячі тонн пшениці. Як заставу використовують ячмінь, жито, ріпак, сою та соняшник», — каже директор департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА Надія Переходько.
Фінансування за аграрними розписками фермерам надали 12 кредиторів. Це постачальники матеріально-технічних ресурсів, зернотрейдери і дистриб’ютори. До речі, торік на Рівненщині зафіксовано історичний рекорд урожаю зернових: аграрії намолотили й поклали в засіки майже півтора мільйона тонни збіжжя.