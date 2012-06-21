Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Восьмеро дітей від 12 до 17 років на початку січня постраждали від вибуху газу в клубі села Угринів, що в Підгаєцькому районі на Тернопіллі. Вони отримали опіки обличчя та кінцівок 1-2 ступенів. Четверо з них й донині перебувають ще в лікарні.
Батьки постраждалих додатково відкрили банківські рахунки, сподіваючись на допомогу людей доброго серця. На цю біду відгукнулося чимало небайдужих. Скажімо, навіть першокласники Тернопільської третьої спеціалізованої школи пожертвували своїми кишеньковими грішми та заощадженнями, аби передати їх на лікування хлопців. Молода художниця з обласного центру Мар’яна Кравченюк учергове вирішила долучитися до благодійної діяльності й узялася продавати власну картину, аби лише допомогти постраждалим з Угринева.
Та, на превеликий жаль, знаходяться й люди, яких інакше, як покидьками чи виродками не назвати. Цієї середи у відділі комунікації поліції Тернопільської області повідомили прикру новину. Якийсь зловмисник зумів викликати довір’я в однієї з матерів, чиї діти зазнали опіків і травм під час вибуху в Угриневі. Ошуканець виманив у жінки 365 тисяч гривень. Це – кошти від доброчинців, які надійшли на її банківську картку для лікування дітей. Аж через півтори доби мама збагнула, що стала жертвою шахраїв. Повідомила поліцію. Одразу ж поліціянти звернулися до банківських працівників, аби заблокували викрадені кошти. Серед версій, що зловмисники телефонували з Дніпропетровської області з місць позбавлення волі.
Цей гучний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.