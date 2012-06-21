«Один із основних пріоритетів роботи Укрпошти на час пандемії — не лише розвиток бізнесу, а, насамперед, забезпечення громадян найнеобхіднішим, зокрема доставкою пенсій та інших виплат. Тому ми ініціювали відповідні зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги, щоб люди отримали гроші вже зараз», — прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій ухвалені урядом зміни для забезпечення безперервного строку виплати окремим категоріям населення одноразової грошової допомоги в 1000 грн, яку й доставлятиме Укрпошта.
Зараз виплату цієї допомоги фактично відтерміновано на 9 днів, бо виплатний період в Україні закінчується 25 числа поточного місяця і починається лише 4 числа наступного місяця. Та завдяки змінам, у разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги протягом 5 календарних днів, Укрпошта забезпечуватиме її виплату та доставку без врахування обмежень щодо виплатних періодів.
Пресслужба Міністерство інфраструктури нагадує, що відповідно до постанови КМУ від 01.04.2020 №251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» у зв’язку з негативними наслідками поширення COVID-19 в Україні для окремих категорій населення передбачено виплату одноразової грошової допомоги в 1000 грн. Її зможуть отримувати окремі категорії пенсіонерів, особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі різних видів державної соціальної допомоги.
Передбачається, що зазначену грошову допомогу буде доставляти АТ «Укрпошта» в межах виплатного періоду, встановленого для виплат пенсій з 4 по 25 число місяця протягом трьох місяців поспіль, до 25 червня 2020 року.
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«Урядового кур’єра»