Вчені з Японії активно вивчають властивості крові. Останні дослідження допомогли довести, що група крові має сильний вплив на характер і поведінку людини.
Японські науковці заявили, що власники першої групи крові є «ватажками» в суспільстві. Люди з такою вражаючою рисою завжди домагаються своєї мети і прагнуть лідирувати в своєму оточенні. За словами фахівців, такі особистості найчастіше домагаються успіхів у своїй спеціальності і в матеріальному плані.
Зовсім іншими є носії четвертої групи крові: основною рисою їх характеру є комунікабельність. Такі люди найчастіше стають дипломатами і ораторами. Для них матеріальний стан не перебуває на першому місці, тому прагнення до збагачення відсутня.
Представники другої групи крові є сильними трудоголіками. Вони володіють спокійним характером, старанністю і вірністю. Відповідальність заважає їм домагатися висот у матеріальному плані.
Власники третьої групи крові постійно прагнуть змін. Вони не сидять на місці і швидко змінюють свої плани.
Вчені наполягають на тому, що саме група крові «створює» характер людини. За словами експертів, дослідження триватимуть. Можливо, вдасться з'ясувати, чому кров має такий вплив.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»