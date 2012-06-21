Група «Таліоніс» та журналісти «Цензор.Нет» відновили дані про загиблих Героїв Небесної Сотні 20 лютого 2014 року, вказавши точний час, коли люди зазнали смертельних поранень
Інформацію на своїй сторінці у Facebook поширив журналіст, головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.
Він зауважив, що це повний список Героїв Небесної Сотні, яких було вбито 20 лютого 2014 року штурмовою ротою київського полку «Беркут» майора Дмитра Садівника. У списку також вказано час, коли кожна людина зазнала смертельного поранення.
Хроніку було відновлено групою «Таліоніс» за участю «Цензор.Нет».
1. Арутюнян Георгій - 08:59:34
2. Олександр Балюк - 9.00
3. Вайда Богдан - 09:00:37
4. Шимко Максим - 09:07:16
5. Сольчаник Богдан - 09:08:15
6. Саєнко Андрій - 09:08:34
7. Коцюба Віталій - 09:10:11
8. Братушко Олексій - 09:10:37
9. Ільків Богдан - 09:11:55
10.Пехенько Ігор - 09.15
11. Аксенин Василь - 09:16:59
12. Мойсей Василь - 09:17:40
13. Тарасюк Іван - 09:18:08
14. Дмитрів Ігор - 09:21:59
15. Дигдалович Андрій - 09:22:51
16. Байдовський Сергій - 09:24:48
17. Бльок Іван - 09:24:20
18. Войтович Назар - 09:22:58
19. Мовчан Андрій - 09:26:31
20. Кемський Сергій - 09:28:32
21. Дзявульський Микола - 09:28:38
22. Опанасюк Валерій - 09:28:42
23. Корнєєв Анатолій - 09:29:21
24. Костенко Ігор - 09:29:29
25. Бондарчук Сергій - 09:29:27
26. Щербанюк Олександр - 09:29:37
27. Гриневич Едуард - 09:41:41
28. Жаловага Анатолій - 09:43:36
29. Ушневич Олег - 09:43:12
30. Жеребний Володимир - 09:44:53
31. Варениця Роман - 09:46:22
32. Точин Роман - 09:47:11
33. Паращук Юрій - 09:48:57
34. Ткачук Ігор - 09:49:08
35. Зубенко Владислав - 09:49:11
36. Голоднюк Устим - 09:54:36
37. Пантелєєв Іван - 09:54:53
38. Гурик Роман - 09:56:28
39. Котляр Євген - 09:56:36
40. Паньків Микола - 10:07:15
41. Царьок Олександр - 10:21:31
42. Чаплінський Володимир - 10:26:53
43. Чміленко Віктор - 10:28:29
44. Шілінг Йосип - 10:28:43
45. Полянський Леонід - 10:31:37
46. Храпаченко Олександр - 11:29:54
47. Смоленський Віталій
48. Мельничук Володимир - 16:57:55